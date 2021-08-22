KASTAMONU - Bakanlar Kurum ve Dönmez, Bozkurt ilçesinde incelemelerini sürdürüyor
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KASTAMONU - Bakanlar Kurum ve Dönmez, Bozkurt ilçesinde incelemelerini sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un TOKİ irtibat bürosunda vatandaşlara yapılacak evler hakkında bilgi vermesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un esnafı gezmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un TOKİ irtibat bürosunda vatandaşlara yapılacak evler hakkında bilgi vermesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un esnafı gezmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gelişi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in incelemelerde bulunması

Bakanlar Kurum ve Dönmez'in yardım çadırına gelmesi

Bakanlar Kurum ve Dönmez'in selde yakını kaybolan vatandaş ile sohbet etmesi KASTAMONU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerini sürdürüyor.

KASTAMONU - Bakanlar Kurum ve Dönmez, Bozkurt ilçesinde incelemelerini sürdürüyor
KASTAMONU - Bakanlar Kurum ve Dönmez, Bozkurt ilçesinde incelemelerini sürdürüyor
KASTAMONU - Bakanlar Kurum ve Dönmez, Bozkurt ilçesinde incelemelerini sürdürüyor
KASTAMONU - Bakanlar Kurum ve Dönmez, Bozkurt ilçesinde incelemelerini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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KASTAMONU - Bakanlar Kurum ve Dönmez, Bozkurt ilçesinde incelemelerini sürdürüyor - Haberler
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