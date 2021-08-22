KASTAMONU - Bakanlar Kurum ve Dönmez, Bozkurt ilçesinde incelemelerini sürdürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un TOKİ irtibat bürosunda vatandaşlara yapılacak evler hakkında bilgi vermesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un esnafı gezmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii...