KASTAMONU - "2. Şerife Bacı İstiklal Yol Koşusu" 6 Haziran'da yapılacak

Milli Mücadele'de İnebolu'dan Kastamonu'ya cephane taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı'nın anısına bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Şerife Bacı İstiklal Yol Koşusu 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Milli Mücadele'de İnebolu'dan Kastamonu'ya cephane taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı'nın anısına bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Şerife Bacı İstiklal Yol Koşusu 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

İnebolu Belediyesinin öncülüğünde İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü ile Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği iş birliğinde yapılacak 2. Şerife Bacı İstiklal Yol Koşusu, 10 kilometre normal koşu ile 2 kilometre halk koşusu etaplarından oluşacak.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenecek koşu için İnebolu Belediyesi tanıtım videosu hazırladı.

Geçen yılki yarışmadan ve İnebolu'dan görüntülere yer verilen 4 dakikalık videoda, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Çeçen ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Genel Sekreteri Haluk Kaya'nın yarışmayla ilgili mesajları paylaşıldı.

Başkan Özay mesajında, "6 Haziran 2021 Pazar günü saat 8.30'da İnebolu'da yapılacak olan 2. Şerife Bacı İstiklal Yolu koşusunu tüm amatör sporcuların ve profesyonel sporcuların katılımıyla gerçekleştireceğiz. Tüm halkımız koşumuza davetlidir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı