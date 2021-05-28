Kassam Tugayları, İsrail saldırıları sonrasında ikinci askeri geçit törenini gerçekleştirdi
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Kassam Tugayları, İsrail saldırıları sonrasında ikinci askeri geçit törenini gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı / Ömer Ensar - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Askeri geçit törenine katılan Gazzeliler Geçit törenine katılan yüzleri örtülü Kassam Tugayları Kassam mensuplarının ağır makineli tüfekler ve keskin nişancı silahları taşıması Roketleri taşıyan kamyonların geçişi Törene katılan Hamas Hareketi'nin Gazze Sorumlusu Yahya...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Askeri geçit törenine katılan Gazzeliler

Geçit törenine katılan yüzleri örtülü Kassam Tugayları

Kassam mensuplarının ağır makineli tüfekler ve keskin nişancı silahları taşıması

Roketleri taşıyan kamyonların geçişi

Törene katılan Hamas Hareketi'nin Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar'ın gelişi ve halk ile selamlaşması

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının son bulmasının ardından ikinci askeri geçit törenini düzenledi.

Tören, İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gün süren saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım ve Filistin direnişinin İsrail'e karşı kazandığı zaferi kutlamak için düzenlenen etkinlik kapsamında gerçekleştirildi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesindeki geçit törenine yüzleri örtülü yüzlerce Kassam Tugayı üyesi katıldı.

Törende, Kassam mensupları ağır makineli tüfekler ve keskin nişancı silahları taşıdı. İsrail kentlerini bombalamada kullanılan roketleri taşıyan kamyonlar da törende yerini aldı.

Kassam Tugayları, İsrail saldırıları sonrasında ikinci askeri geçit törenini gerçekleştirdi
Kassam Tugayları, İsrail saldırıları sonrasında ikinci askeri geçit törenini gerçekleştirdi
Kassam Tugayları, İsrail saldırıları sonrasında ikinci askeri geçit törenini gerçekleştirdi
Kassam Tugayları, İsrail saldırıları sonrasında ikinci askeri geçit törenini gerçekleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ensar

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