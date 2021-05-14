Kassam Tugayları Batı Şeria halkına İsrail'e karşı ayaklanma çağrısı yaptı
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Kassam Tugayları Batı Şeria halkına İsrail'e karşı ayaklanma çağrısı yaptı

Kassam Tugayları Batı Şeria halkına İsrail'e karşı ayaklanma çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere İsrail'e karşı ayaklanma çağrısında bulundu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere İsrail'e karşı ayaklanma çağrısında bulundu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı kısa yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinlilerin İsrail'e karşı direnişinden övgüyle söz etti.

Ebu Ubeyde, açıklamasında, "Ey Batı Şeria'nın kahraman ve özgür insanları, bilekleriniz bükülmesin, devriminize selam olsun, işgalcilerin ayaklarının altındaki toprağı ateşe verin." ifadelerini kullandı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 122 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 900'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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