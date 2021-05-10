Kaspersky Endpoint Security Cloud, KOBİ'ler için EDR ile yenilendi

KOBİ'ler için ayrılmış uç nokta algılama ve yanıt (EDR) yetenekleri işlevi, Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus katmanında 2021 boyunca test modunda kullanıma açıldı.

KOBİ'ler için ayrılmış uç nokta algılama ve yanıt (EDR) yetenekleri işlevi, Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus katmanında 2021 boyunca test modunda kullanıma açıldı.

Kaspersky açıklamasına göre, KOBİ'lerin işlerini, verilerini ve finansal varlıklarını güvende tutmaları için siber risklere karşı güvenilir koruma sağlamaları şart.

KOBİ'ler siber tehditlerle uğraşırken BT ortamı hakkında yeterli görünürlüğü sağlamakta zorlanabiliyor. Bu durum KOBİ'lerin yüzde 40'ı tarafından karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri olarak gösteriliyor.

Saldırının niteliği, etkilenen kullanıcılar ve giriş noktasına dair ayrıntılar, kurumsal uç noktada yer alan otomatik korumaya ek olarak işletmelerin güvenlik uygulamalarını iyileştirmelerine yardımcı oluyor.

Kaspersky Endpoint Security Cloud'da bulunan uç nokta algılama ve yanıt yetenekleri sayesinde, BT yöneticileri görselleştirilmiş saldırı yayılma yollarını, etkilenen makinelerle ilgili ayrıntıları (işletim sistemi sürümleri ve kullanıcılar dahil) görebiliyor, virüslü dosya adları ve karmalarını, oluşturma, değiştirme ve başlatma parametrelerini takip edebiliyor.

Tüm bu bilgiler Kaspersky Endpoint Security Cloud çevrimiçi yönetim konsolunda görüntüleniyor.

Kimlik avı önleme ayarlarını güncellemek mümkün

Güvenlik yöneticileri, bir tehdidin uç noktaya nasıl girdiğini bildiğinde güvenlik politikalarında ince ayar yapabilme ve gerektiğinde ek koruma ve farkındalık önlemleri alma şansına sahip.

Örneğin, yapılan analizlerin kötü amaçlı yazılımların bir kimlik avı e-postası aracılığıyla grafik dosyası olarak gizlenmiş biçimde çalışanın dizüstü bilgisayarına girdiği tespit edildiğinde, kurum bunun tekrar yaşanmaması için önlem alabiliyor. Yönetici daha sonra kimlik avı önleme ayarlarını güncelleyebiliyor, hassas bilgilerle çalışan kullanıcılar için güvenlik profillerinde değişiklikler yapabiliyor ve çalışanların siber güvenlik konusunda hangi ek eğitime ihtiyaç duyabileceğini belirleyebiliyor.

KOBİ'ler için EDR yetenekleri işlevi, Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus katmanında 2021 boyunca test modunda kullanıma açıldı.

"Temel olay inceleme becerilerini kazanmalarına yardımcı oluyor"

Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Andrey Dankevich, konuya ilişkin, "Bu güncelleme, küçük ve orta ölçekli işletmelerin güvenliğine özel bir değer katıyor. BT yöneticilerinin siber güvenlik uzmanlıklarını geliştirmelerine ve temel olay inceleme becerilerini kazanmalarına yardımcı oluyor. Basit bir araç sayesinde farklı tehdit türleri hakkında daha fazla bilgi edinebiliyor ve kendilerini daha karmaşık güvenlik zorluklarıyla mücadeleye hazırlayabiliyorlar." değerlendirmesini yaptı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan