Kaspersky'den kullanıcılara yüzde 30 indirim

Kaspersky, Türkiye'deki kullanıcılara yönelik bazı ürünlerinde indirim yaptı.

Kaspersky, Türkiye'deki kullanıcılara yönelik bazı ürünlerinde indirim yaptı.

Kaspersky açıklamasına göre, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Total Security, Kaspersky Security Cloud ve Kaspersky Small Office Security kullanıcılarına yüzde 30 indirim sağlanırken, ürünlerin abonelik yenilemeleri yüzde 40 indirimle sunuluyor. Kampanya, ramazan ayı boyunca sürecek ve 13 Mayıs'ta sona erecek.

Özel kullanıcılara yönelik Kaspersky ürünleri, basit antivirüs korumasının ötesine geçen karmaşık güvenlik çözümleri olurken, kullanıcı deneyiminin güvenli ve özel, performansın sorunsuz olmasını sağlamak için geliştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Pazarlama Müdürü Ünsal Yurdakonar, "Kullanıcılar, pandemi döneminde bilgisayar başında daha fazla vakit geçiriyor ve bu da siber güvenliğe verilen önemi artırıyor. Bilinçli iş girişimlerimiz ve kampanyalarımızla her zaman toplumun ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Ürünlerimizi Türkiye'deki kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirerek bu yaklaşımı geliştirmeye ve vurgulamaya devam etmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan