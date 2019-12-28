Kasksız motosiklet sürücüsünün kırmızı ışık ihlali ölümle sonuçlandı

28.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:15

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, motosikletin ticari araca yandan çarpması sonucunda meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları, kasksız seyreden motosiklet sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığını söyledi.



Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Çolaklı Mahallesi Süral kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oteller bölgesinden gelip Çolaklı merkez istikametine gitmekte olan Rahmi Özdemir'in kullandığı 07 LLH 53 plakalı motosiklet, Manavgat istikametinden gelip Serik istikametine seyir halindeki Fethi Arıkan'ın kullandığı 07 AEK 084 plakalı ticari araca yandan çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 25 metre sürüklenen ve parçalara ayrılan motosikletin sürücüsü Rahmi Özdemir asfalta başını çarpmak suretiyle ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Side'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Rahmi Özdemir (56) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Kazayı gören bir araç sürücüsü, kendisinin de ticari aracın arkasında seyir halinde olduğunu, motosiklet sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaparak ticari araca çarptığını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA