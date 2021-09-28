Kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Hasan B. (21) idaresindeki 45 AFJ 698 plakalı motosiklet ile İbrahim G. (30) idaresindeki 20 AFB 949 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Hasan B. kaldırıma savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu kasksız olan motosiklet sürücüsü Ahmet Hasan B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandı

Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Tanem Sivar Şevval Şahin Acun Ilıcalı
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Kerem Aktürkoğlu Nihat Özdemir Ali Palabıyık Valentin Rosier
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Selçuk Bayraktar Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:48:28. #1.11#