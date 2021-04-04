KASKİ laboratuvarlarına tam not
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KASKİ laboratuvarlarına tam not

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KASKİ laboratuvarlarına tam not

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü Laboratuvarları, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilen 'Akreditasyon Yenileme ve Kapsam Genişletme Denetimi'ni başarı ile geçti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü Laboratuvarları, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilen 'Akreditasyon Yenileme ve Kapsam Genişletme Denetimi'ni başarı ile geçti. Denetimden tam not alan KASKİ Laboratuvarları, ulusal ve uluslararası alanda başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Sürekli ve kaliteli içme suyunun şebekeye verilmesi konusunda örnek nitelikte çalışmalara imza atan KASKİ Genel Müdürlüğü Laboratuvarları, her geçen gün kalitesini daha da artırıyor.

KASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Laboratuvar Şube Müdürlüğü, 18-19 Mart 2021 tarihlerinde Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17025: 2017 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler Standardı" kapsamında 'Akreditasyon Yenileme ve Kapsam Genişletme Denetimi'ne tabi tutuldu.

İki gün süren denetime TÜRKAK adına 1 baş denetçi, 3 teknik uzman iştirak ederken, KASKİ Laboratuvarları adına ise Daire Başkanı, Şube Müdürü, analiz ve ölçüm faaliyetlerini gerçekleştiren teknik personel katıldı.

TÜM PARAMETRELERE GEÇER NOT

Denetimlerde Laboratuvarların gerçekleştirmiş olduğu su, atık su, arıtma çamuru ve toprak matrikslerinde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz ve ölçüm faaliyetleri laboratuvar personelleri tarafından TÜRKAK teknik uzmanları gözetiminde yapılırken, tüm parametrelerde tam not alındı. - KAYSERİ

KASKİ laboratuvarlarına tam not
KASKİ laboratuvarlarına tam not

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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