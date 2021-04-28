KASKİ'den 6 ilçeye 19 bin 650 metre içme suyu hattı

Suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik faaliyetlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri için kaliteli ve sağlıklı su temin etmeye devam ediyor.

Suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik faaliyetlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri için kaliteli ve sağlıklı su temin etmeye devam ediyor. KASKİ, 6 ilçede toplam uzunluğu 19 bin 650 metre olan içme suyu şebeke, terfi ve isale hattı imal edecek. Söz konusu projelerin 8 bin 700 metrelik bölümü tamamlanırken, geriye kalan kısmında ise çalışmalar son hızla devam ediyor.

Kent merkezi ve ilçelerde kesintisiz hizmet sunabilmek için tüm ekip ve ekipmanlarla çalışmalarını aralıksız sürdüren KASKİ ekipleri baharın da gelmesiyle içme suyu şebeke hattı imalatına hız verdi.

KASKİ, 2021 yılı için projelendirilen faaliyet programı kapsamında Sarıoğlan, Felahiye, Özvatan, Akkışla, Bünyan ve Sarız ilçelerinde yapacağı imalatlar ile su sıkıntısı çeken muhtelif mahalleleri kaliteli, kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez ve ilçelerin içme suyu ihtiyacını karşılayabilme adına şebeke hattı imalatlarının tüm hızıyla sürdüğünü kaydederek, "KASKİ, 2021 yılı faaliyet programı kapsamında çalışmalarını her koşulda hız kesmeden sürdürüyor. Amacımız en uzak noktadaki haneye dahi kaliteli ve sağlıklı içme suyu götürmek. Temiz ve sağlıklı su kullanmak herkesin hakkı. Bu bilinçle KASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerimiz tüm birimlerle yoğun mesaiye devam ediyor" diye konuştu.

Kent merkezi ve 16 ilçenin su ihtiyacını karşılayabilmek için KASKİ ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığını belirten Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 ilçemizde toplam uzunluğu 19 bin 650 metre, yani 19.5 kilometreyi aşkın içme suyu şebeke, terfi ve isale hattı imal edecek. Söz konusu projelerin 8 bin 700 metrelik bölümü tamamlanırken, geriye kalan kısmında ise çalışmalar son hızla devam ediyor. Felahiye ilçesi Büyüktoraman, Sarıoğlan ilçesi Palas, Akkışla ilçesi Gümüşsu ve Kululu mahallelerindeki imalatımız tamamlandı. Sarız ilçesi Büyüksöbeçimen ve Kuşçu mahallelerine yapılacak hatlarımızın imalatı ise tüm hızıyla sürüyor. Özvatan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi ile Bünyan ilçesi Sümer Mahallesi'ne yapılacak olan hatlarımızın imalatına ise önümüzdeki günlerde başlayacağız." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı