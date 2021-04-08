Kasırganın vurduğu Endonezya'da ölü sayısı 180'i geçti! Donanma halka yardım için harekete geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kasırganın vurduğu Endonezya'da ölü sayısı 180'i geçti! Donanma halka yardım için harekete geçti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Kasırga felaketiyle sarsılan Endonezya'da ölü sayısı 180'i geçerken, evlerin sular altında kalması ve yaşanan elektrik sıkıntısı nedeniyle halk zor günler geçiriyor. Doğu Nusa Tenggara ve doğu Timor'da Mayıs ayının sonuna kadar olağanüstü hal ilan edilirken, Endonezya donanması felaketi yaşayan takım adalarına yardım amacıyla içlerinde hastane, sağlık, gıda ve giyecek bulunan gemileri gönderdi.

Endonezya takım adalarında meydana gelen kasırga nedeniyle ölü sayısının 180'i geçtiği belirtildi. Felaketten en çok zarar gören Doğu Nusa Tenggara ve doğu Timor'da Mayıs ayının sonuna kadar olağanüstü hal ilan edilirken, son yıllarda yaşanan en şiddetli tropikal siklonun sebep olduğu şiddetli yağmurlar, kısa süre içinde bölgeleri yerle bir ederek boş araziye çevirdi.

Kasırganın vurduğu Endonezya'da ölü sayısı 180'i geçti! Donanma halka yardım için harekete geçti

İNSANLAR SIĞINAKLARA KAÇTI, ADADAN AYRILMAK İSTEYENLERİN SAYISI ARTIYOR

Evlerin ve yolların sular altında kaldığı bölgede, elektrik sıkıntısı da yaşanınca insanlar, sığınaklara kaçtı. Lembata adasında doğup büyüyen 51 yaşındaki Emirensiana Wua isimli vatandaş, adada doğup büyümesine rağmen artık adada yaşamak istemediğini, geride hiçbir şey kalmadığını, her şeyin yerle bir olduğunu söyledi.

Kasırga Avustralya'ya doğru ilerlediği için yetkililer, Avustralya'nın Batı kıyılarında bulunan vatandaşları da uyardı.

Kasırganın vurduğu Endonezya'da ölü sayısı 180'i geçti! Donanma halka yardım için harekete geçti

DONANMA HAREKETE GEÇTİ

Endonezya donanması, felaketi yaşayan adalara, içlerinde hastane, sağlık, gıda ve giyecek bulunan gemileri yardım amacıyla adalara gönderdi. Felakette binlerce kişi evsiz kalırken çok sayıda kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Kasırganın vurduğu Endonezya'da ölü sayısı 180'i geçti! Donanma halka yardım için harekete geçti
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Caner Erkin Fatih Terim Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kasırganın vurduğu Endonezya'da ölü sayısı 180'i geçti! Donanma halka yardım için harekete geçti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 16:02:01. #1.14#
title