Kasımpaşa: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2
STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan BilirKASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 77 Mensah), Neumayr, Murillo (Dk. 77 Hasan Bilal), Trezeguet, Eduok (Dk.
STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 77 Mensah), Neumayr, Murillo (Dk. 77 Hasan Bilal), Trezeguet, Eduok (Dk. 68 Rangel)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Mina, Cissokho, Aytaç Kara, Azubuike, Dia (Dk. 63 Turgut Doğan Şahin), Barazite (Dk. 86 Pereira), Eren Tozlu (Dk. 76 Dening), Boutaib
GOLLER: Dk. 3 Murillo, Dk. 49 Trezeguet, Dk. 89 Neumayr (Kasımpaşa), Dk. 10 Eren Tozlu, Dk. 72 Aytaç Kara (Penaltıdan) (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 42 Popov, Dk. 52 Pavelka, Dk. 90+5 Neumayr (Kasımpaşa), Dk. 88 Chebake, Aytaç Kara (Maç bitiminde) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Süper Lig'in 4'üncü haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. - İstanbul