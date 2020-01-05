: Kasım Süleymani'nin öldürülmeden hemen önce yazdığı not ortaya çıktı

05.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:42

İranlı Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmeden bir kaç saat önce yazdığı mektup-metin ortaya çıktı. Bu metin ile öldürüldüğünde parmağında olan yüzüğü Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani'ye teslim edildi.

"ŞEHİT OLACAĞINDAN HABERDARDI"

Kasım Süleymani'nin erkek kardeşi söz konusu metin ile ilgili İran medyasına yaptığı açıklamada, "El yazısı şehadetinden 2-3 saat öncesine ait. Şehadetinden bir hafta önce birlikte idik. Bu son görüşmemizdi. Suriye'de uçağa binmeden önce o el yazısını kaleme almış. O el yazısı ve yüzüğünü kızı için gönderdiler dün gece. El yazısından da anlaşılacağı üzere şehit olacağından haberdardı" dedi.

Süleymani'nin öldürülmeden önce yazdığı metinde "Allah'ım seni görmeye aşığım, bizleri kabul et" ifadeleri de yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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