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Kasım ayında armut ağaçları çiçek açıp, meyve verdi

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Kasım ayında armut ağaçları çiçek açıp, meyve verdi

Sinop'ta, Kasım ortasında armut ağaçlarının çiçek açıp, meyve vermeye başlaması görenleri şaşırttı.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta, Kasım ortasında armut ağaçlarının çiçek açıp, meyve vermeye başlaması görenleri şaşırttı.

Türkiye'nin çoğu bölgesinde kış mevsimi etkisini göstermeye başlarken, Sinop'ta yaz geri geldi. Bahçelerde limon, mandalina, portakal toplanırken, armut ağaçlarının çiçek açarak meyve vermeye başlaması görenleri şaşkına çevirdi. Kasım ayında böyle bir olayla ilk defa karşılaştığını dile getiren çiftçi Osman Aksu, "Bir tarafta armutlar bir tarafta çiçekler. Bir kaç gün yağış olması, havaların sıcak geçmesi ağaçlarda yalancı bahar etkisi oluşturdu sanırım. Bu ağaçların ilkbaharda tekrar çiçek açıp açmayacağını zaman gösterecek. Ayrıca açan çiçeklerin bir kısmı meyveye dönüşmüş, diğerleri ne olacak belli değil" dedi.

(Osman Aksu/ İHA)

Kasım ayında armut ağaçları çiçek açıp, meyve verdi

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