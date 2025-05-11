Kasım 2024'te, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezinden dil bilimcilerin 131 farklı dildeki ünlü harfleri inceleyerek yaptığı araştırma nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kasım 2024'te, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezinden dil bilimcilerin 131 farklı dildeki ünlü harfleri inceleyerek yaptığı araştırmaya göre, acıyı ifade etmek için kullanılan ortak ses hangisidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KASIM 2024'TE, FRANSA ULUSAL BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZİNDEN DİL BİLİMCİLERİN 131 FARKLI DİLDEKİ ÜNLÜ HARFLERİ İNCELEYEREK YAPTIĞI ARAŞTIRMAYA GÖRE, ACIYI İFADE ETMEK İÇİN KULLANILAN ORTAK SES HANGİSİDİR?

A: a

B: e

C: I

D: u

Cevap : A

YARIŞMACI HAKKINDA



Buse Gabakçı kimdir?

Buse Gabakçı 24 yaşında, Konya'da doğmuş ve İstanbul'da yaşıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümünde eğitim hayatına devam eden Buse Hanım aynı zamanda oyunculukla ilgileniyor.