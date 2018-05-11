Kaşıbeyaz'dan Anne Sıcaklığında Kahvaltı!

Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, Anneler Günü'nde annelerine keyifli bir gün hediye etmek isteyen herkesi dillere destan bir kahvaltıya davet ediyor.

Bol malzemeli menemen, birbirinden lezzetli peynirler, Antep yöresine özgü yeşil zeytin, kelle paça çorbası gibi doğal ve yöresel kahvaltılıklar, Antep'in incisi katmer, ev yapımı reçel çeşitleri… Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, annenizle kahvaltı masanızı daha keyifli kılmak için her ayrıntıyı düşünerek, hoş sohbetinize 150 çeşit lezzet sunuyor. Annenizle bu özel günde, Kaşıbeyaz Lezzet Grubu bünyesinde bulunan Kaşıbeyaz Florya ve Kaşıbeyaz Vadi İstanbul'da kahvaltı keyfini doğayla iç içe bir ortamda, Yeniköy Kaşıbeyaz Bosphorus'ta ise eşsiz Boğaz manzarası eşliğinde yaşayabilirsiniz. Kaşıbeyaz Akvaryum'da isterseniz denizi isterseniz akvaryumdaki balıkları seyrederken kahvaltınızı yapabilirsiniz. Watergarden Kaşıbeyaz Ataşehir'de su showları eşliğinde ferahlarken, Ankara'da iseniz aynı lezzet ve kalite için AOÇ Kaşıbeyaz Ankara'yı tercih edebilirsiniz. Günlük üretilen Kaşıbeyaz kahkeler, gözlemeler, menemen ve omlet çeşitleri damaklara olduğu kadar özel sunumlarıyla gözlere de hitap ediyor. Yöresel lezzetlerden nohut dürümü ve yumurtalı dürümün yanı sıra gül reçelinden kayısı reçeline kadar her meyvenin reçeli de kahvaltı sofrasında yerini alıyor. Hamur işleriyle daha da zengin hale gelen kahvaltı, Kaşıbeyaz şeflerinin özel olarak hazırladıkları sıcacık simit, poğaça ve açmalar, mis gibi kokularıyla annenizin iştahını kabartacak. Sağlığını düşünen anneler için ise kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz gibi sağlıklı kuruyemişler de unutulmadı! Tatlıdan vazgeçemeyen ve kahvaltı keyfini güzel bir tatlıyla sonlandırmak isteyen annelere özel yapılan Antep'in incilerinden katmer de annenizin kahvaltı keyfini daha doyumsuz hale getirecek. Annenizin güne harika bir başlangıç yapmasını sağlayacak kahvaltı şöleni, sabah 09.00'da başlayıp saat 13.00'e kadar sürüyor. Bu muhteşem kahvaltının kişi başı fiyatı ise 60 TL.