KASDER, ihtiyaç sahibi kas hastaları için "Ramazan Ayı Yardım Kampanyası" başlattı
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KASDER, ihtiyaç sahibi kas hastaları için "Ramazan Ayı Yardım Kampanyası" başlattı

Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel
KASDER, ihtiyaç sahibi kas hastaları için 'Ramazan Ayı Yardım Kampanyası' başlattı

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER), ihtiyaç sahibi kas hastalarından gelen talepler üzerine başlatılan "Ramazan Ayı Yardım Kampanyası"na destek çağrısı yaptı.

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Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER), ihtiyaç sahibi kas hastalarından gelen talepler üzerine başlatılan "Ramazan Ayı Yardım Kampanyası"na destek çağrısı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını sürecinde bir yandan kas hastalığıyla mücadele eden ailelerin sosyo-ekonomik sorunları arttı.

Bu kapsamda bağışçıların ramazan ayında yapmak istediği yardımlarla ihtiyaç sahibi kas hastalarını buluşturmak için "Ramazan Ayı Yardım Kampanyası" başlatıldı.

Dayanışmaya büyütmek isteyen herkesi 18 Nisan'a kadar sürecek kampanyaya destek vermeye çağıran dernek, derneğin hesabına, açıklama kısmına ramazan yazarak bağış yapılabiliyor.

Geçen sene ramazanda İstanbul'da yaşayan 90 kas hastasının ailesine gıda kolisi ulaştıran dernek, bu yıl Türkiye genelinde en az 100 kas hastası ailesine 250 lira değerinde gıda alışverişinde kullanabilecekleri hediye çeki sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

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