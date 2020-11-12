Kasasına tutunduğu kamyonetten düştü, hızla gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
12.11.2020 09:30 | Son Güncelleme: 12.11.2020 09:36
BURSA'da seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan çocuk, yola düştü.
BURSA'da seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan çocuk, yola düştü. Kamyonetin arkasından gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan çocuğun ölümden döndüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Geçen salı günü Osmangazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Yakın Çevre Yolu'nda kaydedilen görüntüde, bir çocuk trafikte ilerleyen kamyonetin kasasına tutunuyor. Metrelerce bu şekilde ilerleyen kimliği belirsiz çocuk, dengesini kaybedip, yola düşüyor. Kamyonetin arkasından gelen aracın altında kalmaktan son anda hamle yapıp, yerden kalkarak kurtuluyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR