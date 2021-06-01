Kasapoğlu: "Kadınlar öncelikli olarak tesislerimizden faydalanacaklar"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Ordu heyetiyle bir araya gelerek gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imzaladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Ordu heyetiyle bir araya gelerek gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imzaladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz