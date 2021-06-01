Kasapoğlu: "Kadınlar öncelikli olarak tesislerimizden faydalanacaklar"
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Kasapoğlu: "Kadınlar öncelikli olarak tesislerimizden faydalanacaklar"

Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Ordu heyetiyle bir araya gelerek gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Ordu heyetiyle bir araya gelerek gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imzaladı.

Kasapoğlu: 'Kadınlar öncelikli olarak tesislerimizden faydalanacaklar'
Kasapoğlu: 'Kadınlar öncelikli olarak tesislerimizden faydalanacaklar'
Kasapoğlu: 'Kadınlar öncelikli olarak tesislerimizden faydalanacaklar'
Kasapoğlu: 'Kadınlar öncelikli olarak tesislerimizden faydalanacaklar'
Kasapoğlu: 'Kadınlar öncelikli olarak tesislerimizden faydalanacaklar'
Kasapoğlu: 'Kadınlar öncelikli olarak tesislerimizden faydalanacaklar'
Kasapoğlu: 'Kadınlar öncelikli olarak tesislerimizden faydalanacaklar'
Kasapoğlu: 'Kadınlar öncelikli olarak tesislerimizden faydalanacaklar'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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Kasapoğlu: "Kadınlar öncelikli olarak tesislerimizden faydalanacaklar" - Haberler
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