Kasapoğlu: "Bir yandan tesislerimizi inşa ederken bir yandan da gelen madalyalarla gurur duymaya devam edeceğiz"
AA, Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel
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Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreni Tören ile ilgili video izlenmesi Seğmen gösterisi Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.
ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreni
Tören ile ilgili video izlenmesi
Seğmen gösterisi
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
ANKARA - Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. (1)