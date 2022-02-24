Kasapoğlu: "Bir yandan tesislerimizi inşa ederken bir yandan da gelen madalyalarla gurur duymaya devam edeceğiz" - Haberler
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Kasapoğlu: "Bir yandan tesislerimizi inşa ederken bir yandan da gelen madalyalarla gurur duymaya devam edeceğiz"

AA, Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel
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Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreni Tören ile ilgili video izlenmesi Seğmen gösterisi Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreni

Tören ile ilgili video izlenmesi

Seğmen gösterisi

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

ANKARA - Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. (1)

Kasapoğlu: Bir yandan tesislerimizi inşa ederken bir yandan da gelen madalyalarla gurur duymaya devam edeceğiz

Kasapoğlu: Bir yandan tesislerimizi inşa ederken bir yandan da gelen madalyalarla gurur duymaya devam edeceğiz

Kasapoğlu: Bir yandan tesislerimizi inşa ederken bir yandan da gelen madalyalarla gurur duymaya devam edeceğiz

Mehmet Kasapoğlu, Altındağ, Tören, Güncel, Haberler

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