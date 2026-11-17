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Şanlıurfa'da otomobilin arkasına bağlanan atın trafikte koşturulduğu anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Siverek ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir at otomobilin arkasına bağlanarak trafikte koşturuldu. Atın, hareket halindeki aracın hızına yetişmeye çalışarak koştuğu anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Atın otomobile bağlı şekilde koşturulduğu anlara ait görüntüler tepki çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı