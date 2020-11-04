Kasap kardeşler sokak ortasında bıçaklanarak, öldürüldü
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Kasap kardeşler sokak ortasında bıçaklanarak, öldürüldü

04.11.2020 15:34 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:05

VAN'ın Erciş ilçesinde kasap dükkanı bulunan Metin Ayata (29) ve kardeşi Emrullah Ayata (26) kimliği belirsiz kişilerce sokak ortasında bıçaklandı.

VAN'ın Erciş ilçesinde kasap dükkanı bulunan Metin Ayata (29) ve kardeşi Emrullah Ayata (26) kimliği belirsiz kişilerce sokak ortasında bıçaklandı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan kardeşler hayatlarını kaybetti.

Olay, Eski Erciş Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Van Yolu Caddesi'nde kasap dükkanı bulunan Metin Ayata (29) ve Emrullah Ayata (26), iş yerlerinin karşısında kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kasap kardeşler sokak ortasında bıçaklanarak, öldürüldü
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçaklanarak, öldürüldü
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçaklanarak, öldürüldü
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçaklanarak, öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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