KASADAKİ PARALARI ÇALDI; BAHŞİŞ KUTUSUNA DOKUNMADI

ŞİŞLİ'de, lokantanın sürgülü camını açarak giren hırsız, cep telefonu ve kasadaki paraları çalıp kaçtı. Bahşiş kutusu içindeki paraya dokunmayan şüphelinin gerçekleştirdiği hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İlginç olay, önceki gün 04.15 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Etfal Hastanesi Sokağı'nda meydana geldi. Sokakta gezen iki kişi, bir lokantanın camından içeriyi gözetledikten sonra uzaklaştı. Kısa bir süre sonra geri gelen şüphelilerden biri sokakta gözcülük yaparken, diğer şüpheli sürgülü camı açarak lokantaya girdi.

ÇIKTIKTAN SONRA KAPIYI KAPATTI

Masa üzerinde bulunan cep telefonunu alan şüpheli daha sonra kasaya yöneldi. Bir süre uğraştıktan sonra çekmeceleri açan şüpheli, burada bulunan 2 bin 500 lirayı aldı. Bahşiş kutusunu da kurcalamasına rağmen içindeki paralara dokunmayan kimliği belirsiz hırsız, girdiği yerden dışarı çıkarak gözcülük yapan arkadaşıyla birlikte kayıplara karıştı. Hırsızın, çıktıktan sonra sürgülü camı kapatması dikkat çekti.

"2 BİN 500 LİRA PARA ÇALMIŞLAR"

Sabah saatlerinde iş yerini açan yardımcısının uyarısıyla hırsızlık olayını fark ettiğini belirten Burhan Türköz, "Sabah yardımcım iş yerine geldiğinde paraların olmadığını söyledi. Beni aradı, 'Paralar nerede?' diye sordu. Ben de 'Alt tarafta, kasanın orada' dedim. 'Tüm paralar da yok' deyince restorana geldim, oraya baktık paralar yok. Sonra kamera kayıtlarını inceledim, saat 04.15'te iki kişi buraya geliyor. Buradan geçerken gözlem yapıyorlar. Bir süre bakıyorlar, inceliyorlar. Gidiyorlar, tekrar geliyorlar. Sonra cam bölmeyi açarak içeri giriyor. İlk başta burada bulunan telefonu alıyor. Sonra kasa bölümüne geçiyor, paraları alıyor. Tip-boxu alıyor, yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 lira para götürüyor" diye konuştu.

"TÜM ESNAF MAĞDUR"

Sokakta son günlerde yaşanan hırsızlıkların arttığına dikkat çeken Türköz, "Yan taraftaki esnaflarımız da bugünlerde hırsızlık olduğunu söylüyorlar. Bizim olay olmadan bir gün önce de yan taraftaki esnafın 2 tane klima motoru çalınmış. Normalde bizim cam kolay açılır bir şey değil. Kamera kayıtlarına baktığımız zaman da çok rahatlıkla açabiliyor. Hiçbir alet kullanmamış. Mağduruz, esnaflar da mağdur. Çoğu esnafın kapıları zorlanıyormuş. Bununla ilgili yardım bekliyoruz" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Hırsızlık anları, lokantanın güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, iki şüphelinin sokakta etrafı gözetlemesi, daha sonra birinin gözcülük yaparken diğerinin sürgülü camı açarak içeri girmesi görünüyor. Görüntülere ayrıca, hırsızlık şüphelisinin kasadan paraları aldıktan sonra çıktığı pencereyi kapatması da yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı