Kasadaki koltuklar alev aldı, kamyonet kullanılmaz hale geldi
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Kasadaki koltuklar alev aldı, kamyonet kullanılmaz hale geldi

14.10.2020 22:20 | Son Güncelleme: 14.10.2020 22:24
Kasadaki koltuklar alev aldı, kamyonet kullanılmaz hale geldi

ADANA'da mobilya tamiratı yapan bir firmaya ait kamyonetin kasasındaki koltukların alev alıp, yanması sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

ADANA'da mobilya tamiratı yapan bir firmaya ait kamyonetin kasasındaki koltukların alev alıp, yanması sonucu araç kullanılmaz hale geldi. 

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç İkizler Köprüsü'nde meydana geldi. Huzurevlerinde bulunan bir mobilya tamirat firmasında çalışan Muhammet Fatih Yorulmaz, 01 FG  419 plakalı kamyonete yüklediği koltukları müşterisine teslim etmek için yola çıktı. Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeyken köprüye yaklaştığı sırada kamyonetin kasasından alevlerin yükseldiğini fark eden Yorulmaz, yolun sağına çektiği araçtan inip, durumu itfaiyeye bildirdi. Kasadaki alevlerin aracın şoför mahalline de sirayet etmesi sonucu yangın büyüdü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, tazyikli su ile müdahale ettiği yangını yaklaşık 10 dakikada söndürdü. Koltukların küle döndüğü, kamyonetin ise kullanılmaz hale geldiği yangının, aracın üzerine atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Kasadaki koltuklar alev aldı, kamyonet kullanılmaz hale geldi
Kasadaki koltuklar alev aldı, kamyonet kullanılmaz hale geldi
Kasadaki koltuklar alev aldı, kamyonet kullanılmaz hale geldi
Kasadaki koltuklar alev aldı, kamyonet kullanılmaz hale geldi
Kasadaki koltuklar alev aldı, kamyonet kullanılmaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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