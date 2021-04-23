Evdeki çocuğu bıçakla tehdit edip kasadaki altın ve parayı çaldı ama kaçamadı
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Evdeki çocuğu bıçakla tehdit edip kasadaki altın ve parayı çaldı ama kaçamadı

Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN - Haberler | Güncel

ANTALYA'da evde tek başına olan çocuğu bıçakla tehdit ettikten sonra kasadaki bir miktar altın ve 30 bin TL'yi alıp kaçan Tayfun S. (23), kovalamacayla yakalandı.

ANTALYA'da evde tek başına olan çocuğu bıçakla tehdit ettikten sonra kasadaki bir miktar altın ve 30 bin TL'yi alıp kaçan Tayfun S. (23), kovalamacayla yakalandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2858 Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 1'inci katındaki dairenin açık olan kapısından giren Tayfun S., içeride tek başına olan 13-14 yaşlarındaki erkek çocuğu bıçakla tehdit ettikten sonra kasaya yöneldi. Kasadaki 6 bilezik, 5 yüzük, altın kolye ve 30 bin TL'yi alan Tayfun S. kaçtı. 

Olayı haber alıp gelen ev sahibi Yaşar Pehlivan ile çocukları, hırsızın peşine düştü. Kovalamaca sırasında Tayfun S., yere düşüp yaralandı. Bu sırada mahallede devriye görevi yapan motorize polis ekipleri, Tayfun S.'yi, çaldığı para ve altın ile yakalayıp, gözaltına aldı. Polis motosikletine kelepçelenen Tayfun S., çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. Grubu uzaklaştıran ekipler, Tayfun S.'yi polis merkezine götürdü.

Ev sahibi Yaşar Pehlivan, hırsızlık olayını fark etmediğini belirterek, "Arkadaşımın yanında tekneyle ilgileniyordum. Kapı açıktı. İçeri girip, evdeki oğluma bıçak çekmiş. Kasadan para ve altınları almış" dedi.


Evdeki çocuğu bıçakla tehdit edip kasadaki altın ve parayı çaldı ama kaçamadı
Evdeki çocuğu bıçakla tehdit edip kasadaki altın ve parayı çaldı ama kaçamadı
Evdeki çocuğu bıçakla tehdit edip kasadaki altın ve parayı çaldı ama kaçamadı
Evdeki çocuğu bıçakla tehdit edip kasadaki altın ve parayı çaldı ama kaçamadı
Evdeki çocuğu bıçakla tehdit edip kasadaki altın ve parayı çaldı ama kaçamadı
Evdeki çocuğu bıçakla tehdit edip kasadaki altın ve parayı çaldı ama kaçamadı
Evdeki çocuğu bıçakla tehdit edip kasadaki altın ve parayı çaldı ama kaçamadı
Evdeki çocuğu bıçakla tehdit edip kasadaki altın ve parayı çaldı ama kaçamadı
Evdeki çocuğu bıçakla tehdit edip kasadaki altın ve parayı çaldı ama kaçamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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