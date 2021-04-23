Evdeki çocuğu bıçakla tehdit edip kasadaki altın ve parayı çaldı ama kaçamadı

ANTALYA'da evde tek başına olan çocuğu bıçakla tehdit ettikten sonra kasadaki bir miktar altın ve 30 bin TL'yi alıp kaçan Tayfun S. (23), kovalamacayla yakalandı.