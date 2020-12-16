Kaş'ta belediye ekipleri zarar gören bölgede
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Kaş'ta belediye ekipleri zarar gören bölgede

16.12.2020 16:20 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:24
Kaş'ta belediye ekipleri zarar gören bölgede

Antalya'nın Kaş ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli yağışın ardından zarar gören bölgede belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli yağışın ardından zarar gören bölgede belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

İlçede aralıklara etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köprüler, tarım alanları ve seralar zarar gördü.

Kaş Belediyesi 5 gündür etkisini sürdüren sağanak sonrası, Uğrar ve Kasaba Mahallesi'nde meydana gelen hasarı gidermek için ekiplerini seferber etti.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın talimatıyla ekipler, zarar gören bölgeye yönlendirildi.

Uğrar Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, belediye ekiplerini gönderen Başkan Ulutaş'a teşekkür ederek, zarar gören yol ve köprülerde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bölgede 4 ekiple yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaş'ta belediye ekipleri zarar gören bölgede
Kaş'ta belediye ekipleri zarar gören bölgede
Kaş'ta belediye ekipleri zarar gören bölgede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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