Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı
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Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı

26.11.2020 13:56 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:30

Kaş kaldırma estetiği yaptıran oyuncu ve dublaj sanatçısı Akasya Asıltürkmen, sosyal medya hesabından yüzünün bandajlı halini paylaştı. "Bu acıyı bilsem yaptırmazdım" diyen ünlü isim, takipçileriyle yaşadıklarını paylaştı.

Seslendirme projeleriyle sık sık adından söz ettiren Akasya Asıltürkmen, geçtiğimiz günlerde kaş kaldırma estetiği yaptırdı. Göz kapaklarının düşüklüğünü ortadan kaldırmak isteyen Asıltürkmen, yaşadığı zorlu süreci göstermek için kızaran gözlerini ve bandajlı yüzünü yayınladı.

"BU ACININ DÖRTTE BİRİNİ BİLSEYDİM YAPTIRMAZDIM"

Fotoğrafını paylaşıp yaşadıklarını anlatan Akasya Asıltürkmen, paylaşımına şu notu düştü: "Yarın bandaj ve dikişlerim alınıyor. Görünenler şişlik değil, tamponlar. Bu arada madem sürekli tecrübe paylaşıyoruz, çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini kalkışmazdım. Bir yandan da doktorumun neşeli asistanının dediği gibi; on gün sonra kesin hiçbir şey hatırlamayacağım. Söyleseydik kaçardınız da dedi bu arada tatlı arkadaş."

Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı

"TIRSA TIRSA GİDİP YAPTIRDIM"

"İşin olumlu tarafı, uzun süredir alnımın ve dolayısıyla göz kapaklarımın düşüklüğünü ortadan kaldırmak istiyordum ve sanırım bunu atlattım. Hayır, pandemi yüzünden iptal edemezdim çünkü doktorumun bir senelik takvimi zaten doluydu. O yüzden tırsa tırsa gittim yaptırdım. Beklemediğim şeyler aslında iyi oldu, bekleseydim yine girmezdim. Bu arada kimsenin korktuğu ürktüğü yok, herkes sadece merak ediyor ve yaptırmak istiyor ki bu da biz kadınların çılgınlığının ispatı. Buraya şişim inmiş, ufacık bir müdahaleydi, sihirli küçük bir dokunuştu pozlarımı atmadan şu halimi koyayım da ibretlik, belki bir daha düşünürsünüz.

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"BU İŞLEMİ 20 SENEDİR İSTİYORDUM"

Aslında şeytan diyor ilk günkü halini koy da, şimdi IG fotoğrafı kaldırır falan diye koymuyorum. Not: Bence kendini beğenmeyen, kendiyle barışık olmayan insanlar değil, öz güveni yüksek ve kendiyle barışık insanlar böyle işlere kalkışıyor genelde. Bir de mevzunun yaşla da ilgisi yok, ben bunu yirmi senedir istiyordum. Söyleyeceklerim bu kadar. Yarın hepsini paylaşacağım, takipte kalın anacım!"

Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı
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