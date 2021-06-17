Karton yüklü kamyonet seyir halindeyken cayır cayır yandı

- Karton yüklü kamyonet seyir halindeyken cayır cayır yandı 6 ay önce aldığı kamyoneti hurdaya öndü Kamyonetin yanma görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı Antalya'da karton yüklü kamyonet henüz belirlenemeyen sebeple seyir halindeyken cayır cayır yandı.

- Karton yüklü kamyonet seyir halindeyken cayır cayır yandı

6 ay önce aldığı kamyoneti hurdaya öndü

Kamyonetin yanma görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da karton yüklü kamyonet henüz belirlenemeyen sebeple seyir halindeyken cayır cayır yandı. Araç küle dönerken, yangında can kaybı yaşanmadı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu İsa Elhammud (28), idaresindeki 31 MB 5471 Plakalı kamyonetten seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Diğer araçların korna çalması ile Elhammud, durumu fark edip aracı kenara çekti. Araçtan çıkan dumanlar birden aleve dönüşerek tüm kamyoneti sardı. Kamyonet, içerisinde bulunan karton ve kağıtlar ile birlikte kullanılamaz hale geldi. Yangında, can kaybı yaşanmadı. Kamyonetin cayır cayır yanma anları ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kamyoneti yanan Suriye Uyruklu İsa Elhammud, "Karton vardı hepsi yandı. Arabayı 6 ay önce satın almıştım. Maddi zararım ne kadar bilmiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk