KAYSERİ (İHA) - Kartepe'ye sezonun ilk karı yağdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin en yüksek zirvelerinden Kartepe'ye mevsimin ilk karı düştü. Sezonun ilk karı havadan drone ile görüntülendi.

Kar yağışı Kayseri, Sivas, Erzurum gibi şehirleri etkisi altına alırken, İstanbul'un yanı başındaki Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde de sezonun ilk kar yağışı başladı. Gece saatlerinde başlayan yağışın ardından Kartepe'nin zirvesi beyaza büründü. Karla kaplanan zirve, havadan drone ile de görüntülendi. Kocaeli kent genelinde ise 2 gündür soğuk hava hakim. Kent merkezinde hava sıcaklığı gündüz 13 derece olarak ölçülürken, gece ise 1 dereceye kadar düştü. Öte yandan zirveye yağan kar, kent merkezinden de görülüyor.