Kartepe tırmanmada büyük çekişme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi katkılarıyla organize edilen yarış, Derbent Beldesi Kartepe arasındaki 6 kilometrelik parkurda 3 çıkış üzerinden koşuldu.

Oldukça çekişmeli geçen ve 13 sporcunun tamamlayabildiği yarışta, Kategori 1'de BC Vision Motorsport takımından Taner Oruç Citroen Saxo VTS ile birinciliği kazanırken, Orçun Kuşçu Peugeot 106 GTI ile ikinciliği ve İzmirli kadın sürücü Evren Girgin de Fiat Palio ileüçüncülüğü elde etti. Kategori 2'de BC Vision Motorsport takımından Burak Başlık Ford Fiesta R2 ile bir kez daha günün en hızlı ismi olmayı başarırken, Fiat Punto S1600 ile Hakan Yuva ikinci ve İzmirli kadın sürücü Sevcan Sağıroğlu da Fiat Palio Kit Car ileüçüncü olarak podyuma çıktılar. Kategori 3'te ise Ankaralı sporcu Refik Bozkurt Renault Sport Clio ile hem birinciliği elde etti, hem de 03:33,15 ile günün en hızlı zamanının sahibi oldu. Bu kategoride benzer otomobillerle yarışan Nizamettin Kaynak ikinciliği ve İzmirli Bahadır Sevinç de üçüncülüğü kazandı. Kategori 4'te Mitsubishi Lancer EVO IX ile Evofone Rally Team adına yarışan Buğra Can Kılıç birincilik kürsüsüne çıkarken, takım arkadaşı Sinan Soylu ikinci ve GP Garage My Team'den Mazda MX-5 ile Emin Cem Yalın da üçüncü oldular. Yarışın takımlar birinciliğini ise Taner Oruç ve Burak Başlık ile çifte zafer kazanan BC Vision Motorsport elde etti. Dereceye giren sporcular, yarış sonunda düzenlenen törende ödüllerini Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, KOSDER Başkanı Ceyhun Yalçın ve üstü düzey görevlilerden aldılar.

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 25-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Otomobil Kulübü (İSOK) tarafından Şile Darlık parkurunda organize edilecek Mapfre Sigorta Tırmanma Yarışı ile devam edecek.

Bültenler - Son Dakika Haberleri