Kartepe Maşukiye'de hummalı üstyapı çalışması

İlimizde özellikle kış turizminin önemli merkezlerinden olan Kartepe Maşukiye bölgesindeki yollarda üstyapı yenileme çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.

İlimizde özellikle kış turizminin önemli merkezlerinden olan Kartepe Maşukiye bölgesindeki yollarda üstyapı yenileme çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Kartepe ilçesi Maşukiye bölgesi Akçakese ve İçmeler Caddelerinde zamanla deforme olmuş yollar yenileniyor. Caddelerde ilk olarak trimer kazıları yapılıyor. Kazılardan sonra asfalt çalışmalarına geçilecek.

KAZINAN ASFALT YOLLARIN ONARIMINDA KULLANILIYOR

Çalışmalar kapsamında Kartepe İlçesi Maşukiye Akçakese Caddesi'nde trimer kazısı ile deforme olmuş eski asfalt yol kazındı. Eski yoldan 650 ton asfalt kazındı. Eski yollardan elde edilen asfalt kırıkları tekrar özellikle köy yollarının onarımında kullanılıyor. Atıl bir malzeme olmayan asfalt kırıkları bozulan, çukur yollarda tekrar kullanılabiliyor.

ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

300 metre uzunluğunda 7 metre genişlikte olan Sapanca ve Kartepe Otel yoluna ulaşımın sağlandığı Akçakese Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanan üstyapı çalışmaları kapsamında, 700 ton plent miks temel ve 450 ton asfalt serimi çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

ÖNEMLİ BİR TURİZM LOKASYONU

800 metre uzunlukta 7 metre genişlikteki Kartepe İçmeler Caddesinde de deforme olmuş eski yolun trimer kazısı yapılarak asfaltı kazındı. Derbent Kavşağı'na ulaşımın sağlandığı caddede 2 bin ton plent miks temel, 1. 250 ton da binder asfalt serimi yapılarak yolun üstyapısı yenilenecek. Gerek kış aylarında gerekse hafta sonları turizm yoğunluğunun arttığı yoğun araç trafiğinin olduğu Kartepe Maşukiye bölgesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan üstyapı çalışmaları ile yollar daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.

Kaynak: Habermetre