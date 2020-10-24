Kartepe kent meydanında çalışmalar sürüyor
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Kartepe kent meydanında çalışmalar sürüyor

24.10.2020 11:39 | Son Güncelleme: 24.10.2020 11:43
Kartepe kent meydanında çalışmalar sürüyor

Kartepe'ye kazandırılan dev kent meydanı için ekipler yoğun bir mesai harcayarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kartepe'ye kazandırılan dev kent meydanı için ekipler yoğun bir mesai harcayarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kartepe'de 30 bin metrekarelik alanda inşa edilen kent meydanı çalışması hızla devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen kent meydanı vatandaşların kamusal ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayacak konseptte tasarlandı. Drone çekimleri yapılan kent meydanında çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü ve meydanın son şeklini aldığı net bir şekilde görüldü. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki kent meydanı çalışması Kartepe Belediyesi Hizmet Binası ve Kaymakamlık Binası'nı kapsayacak şekilde yapılıyor. Saha çalışmaları süren meydanda kafeterya ve sanat galerisinin çevresiyle teras izolasyonu tamamlandı.

Gebze, Dilovası, Başiskele, Karamürsel ve İzmit'ten sonra altıncı meydanı Kartepe ilçesine yapan Büyükşehir ekipleri, begonit kaplama imalatına başlarken aydınlatma direklerini yerleştiriyor. Kafeterya içerisinde de yoğun bir çalışma eş güdümlü olarak devam ediyor. İçerisinde sosyal donatı alanlarının yer alacağı Kartepe Kent Meydanı projesi içerisinde sosyal alanlar da yer alacak. Meydanda her biri 109 metrekare olmak üzere 3 adet kafeterya, 2 adet animasyonlu süs havuzu bulunacak. Meydan amfiler, çeşitli ağaç ve bitki görselleri arasına kurulacak oturma bankları ile renklendirilecek.

Yer yer yeşil alanların bulunacağı meydanda ağaçlar için otomatik sulama sistemi bulunacak. Meydanın zemin kaplaması olarak doğal taşlardan granit ve bazalt plak taşlar kullanılacak. Meydanın mimari yapısını destekleyen dekoratif aydınlatma elemanları ile aydınlatma yapılacak. - KOCAELİ

Kartepe kent meydanında çalışmalar sürüyor
Kartepe kent meydanında çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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