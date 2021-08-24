Kartepe'de yazlık sinema günleri ilgiyle izleniyor

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen yazlık sinema günleri etkinliği kapsamında, bu hafta gösterimi yapılan "Ertuğrul 1890" filmi beğeni topladı.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen yazlık sinema günleri etkinliği kapsamında, bu hafta gösterimi yapılan "Ertuğrul 1890" filmi beğeni topladı.

Açık havada sinema izleme keyfini nostaljik olmaktan çıkararak günümüze taşıyan ve her hafta devam edilen yazlık sinema günlerine bu hafta sonu yaşanmış iki gerçek hikayenin anlatıldığı Ertuğrul 1890 filmi konuk oldu.

Türk-Japon ortak yapım

Ertuğrul 1890, Japon-Türk ortak yapımı tarihi ve dramatik film. Mitsutoshi Tanaka'nın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Seiyou Uchino, Kenan Ece, Shioli Kutsuna, Alican Yücesoy, Yui Natsukawa, Uğur Polat, Yukiyoshi Ozawa, Mehmet Özgür, Deniz Oral ve Tamer Levent gibi başarılı isimler yer aldığı film, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

"İlgiden dolayı memnunuz"

Sinema günlerine ilgi duyulduğuna dikkat çeken Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman "Ertuğrul 1890 Türk-Japon dostluğunun en iyi şekilde anlatıldığı filmlerden bir tanesi. Kartepeli hemşehrilerimiz yaşanan iki gerçek olayın anlatıldığı Ertuğrul 1890 filmine büyük ilgi gösterdi. Yazlık sinema günlerinin başlamasından bu yana hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi bizleri memnun etmiştir. İnşallah bu etkinliğimiz geleneksel hale getirip her yıl devam edeceğiz. Çocuklarımızın yazlık sinema kültürüyle tanışsın, büyüklerinin de güzel anıları yad etsin istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı