Kartepe'de üst yapı çalışmaları devam ediyor Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İstasyon ve Emekevler Mahallesi'nde yapılan üst yapı ve asfalt yama çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İstasyon ve Emekevler Mahallesi'nde yapılan üst yapı ve asfalt yama çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde üst yapı ve asfalt çalışmalarına devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye ekipleri tarafından İstasyon ve Emekevler Mahallesi'nde yapılan üst yapı ve asfalt yama çalışmalarını yerinde inceledi. Kocaman, yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban'dan bilgi alırken, incelemeye belediye meclis üyeleri de katıldı. İncelemeler sonrasında konuşan Kocaman, "Kartepemiz genelinde belirlenen program çerçevesinde üst yapı ve asfalt yama çalışmalarımız devam ediyor. Hemşehrilerimizin rahat, güvenli bir şekilde ulaşımı sağlamak için ekiplerimiz gece gündüz çalışmaktadırlar" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA