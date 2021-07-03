Kartepe'de metrekareye 40 kilogram yağış düştü; dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
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Kartepe'de metrekareye 40 kilogram yağış düştü; dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Kartepe'de metrekareye 40 kilogram yağış düştü; dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde metrekareye 40 kilograma yakın yağış düşmesi sonucu dereler taştı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde metrekareye 40 kilograma yakın yağış düşmesi sonucu dereler taştı. Maşukiye Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kartepe ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, saat 15.00 sıralarında etkisini artırdı. Metrekareye 40 kilograma yakın yağışın düştüğü bölgede derelerin taşması sonucu sel yaşandı. Bazı ev ve dükkanları su bastı. Ev ve dükkanlarının önü çamurla dolan vatandaşlar kürek ve fırçalarla temizlik yaparken, Kartepe Belediyesi'ne ait iş makineleri de yolları temizledi.

Yaşanan selin ardından yaraların sarılmaya başlandığını söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bugün meteoroloji, AFAD ve Kocaeli Valiliği bölgemizde yoğun yağış beklendiğini duyurmuştu. Biz de Kartepe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve İSU müdürlüğü olarak tüm tedbirlerimizi almıştık. Özellikle sabah saatlerinde başlayan yağmur saat 15.00 sıralarında çok yoğun bir hal aldı. Arkadaşların bildirdiğine göre metrekareye 40 kilogram kadar bir yağış aldı bugün Maşukiye ve Eşme mahallelerimiz. Tüm ekiplerimiz hazırdı, müdahale ettik. Ama böyle doğal afetlerde çok çabuk sonuç elde etmek mümkün değil. Yollarımızda birtakım göçükler oldu. Ancak şu an itibariyle artık yaralarımızı sarma aşamasındayız. Çok fazla evimizi su basmadı. Daha ziyade yol ve çevresindeki bölgelerde yoğunluk oluştu. Tüm arkadaşlarımız şu an çalışma yapıyor. Bir can kaybımız yok. Maddi zararlarımız çok küçük zararlar. Bunları da en kısa süre içerisinde yerine getirip, saracağımızı düşünüyoruz" dedi.'DERE ISLAHI YAPILMADIĞI SÜRECE BUNLARI TEKRAR YAŞAYACAĞIZ'

Bölgedeki derelerin ıslah edilmesi gerektiğini söyleyen Maşukiye Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu, "Can kaybımız yok. Çok az bir maddi hasarlı kayıplarımız var. Trafik yoğun. Yollar kapandı, kepçeler çalışmaya başladı. Halen çalışıyoruz. Dere ıslahı yapılmadığı sürece bunları tekrar yaşayacağız. Bu acı bir gerçek maalesef. Derelerin bir an önce tamamının ıslah edilmesi lazım. Vatandaşların da çöpleri derelere atmaması lazım. En büyük eksiklerimiz bunlar. Tabii bu kadar yoğun bir yağışın aynı anda buraya düşmesi, bu felaketi de beraberinde getirdi. İnşallah bundan sonraki süreçte bunları yaşamayız" diye konuştu.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kartepe'de metrekareye 40 kilogram yağış düştü; dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Kartepe'de metrekareye 40 kilogram yağış düştü; dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Kartepe'de metrekareye 40 kilogram yağış düştü; dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Kartepe'de metrekareye 40 kilogram yağış düştü; dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Kartepe'de metrekareye 40 kilogram yağış düştü; dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Kartepe'de metrekareye 40 kilogram yağış düştü; dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Kartepe'de metrekareye 40 kilogram yağış düştü; dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Kartepe'de metrekareye 40 kilogram yağış düştü; dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Kartepe'de metrekareye 40 kilogram yağış düştü; dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Kartepe'de metrekareye 40 kilogram yağış düştü; dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Kartepe'de metrekareye 40 kilogram yağış düştü; dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Kartepe'de metrekareye 40 kilogram yağış düştü; dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Kartepe'de metrekareye 40 kilogram yağış düştü; dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Kartepe'de metrekareye 40 kilogram yağış düştü; dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

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