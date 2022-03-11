Kocaeli'nde Büyükderbent Tren İstasyonu yeniden hizmete açıldı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Büyükderbent Tren İstasyonu, sinyalizasyon çalışmalarının ardından yeniden hizmete alındı. Telefonla törene bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adli Karaismailoğlu, "Bu istasyonumuz ile bölgenin özellikle kültür ve turizmine önemli katkılar sağlayacağız" dedi.

Büyükderbent Tren İstasyonu, 2019 yılında hattın yüksek hızlı tren için yenilenmesi ve sinyalizasyon çalışmaları yapılması amacıyla kapatıldı. Çalışmaların ardından istasyonun yeniden hizmete alınması için bugün tören düzenlendi. Törene; TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman katıldı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adli Karaismailoğlu da telefon ile bağlandı.

Adapazarı'ndan gelen ilk Ada Ekspresi treni de Büyükderbent Tren İstasyonu'nda durdu. Törene katılan protokol üyeleri, trene binerek İzmit İstasyonu'na kadar yolculuk etti.