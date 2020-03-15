Kartepe'de ahşap restoran alev alev yandı KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi turistik Maşukiye bölgesinde 3 katlı bir ahşap restoran alev alev yandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi turistik Maşukiye bölgesinde 3 katlı bir ahşap restoran alev alev yandı.

Kartepe'deki turistik Maşukiye bölgesinde 3 katlı bir restoranda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bu sırada binanın ikinci katından atlayan ismi açıklanmayan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Kartepe itfaiyesine ek olarak İzmit ve Gölcük itfaiyelerinden ekipler de bölgeye sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Restoranın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA