Kartepe'de 7 Gündem Maddesi Karara Bağlandı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlığında yapılan Kartepe Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısında 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kartepe Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlığında gerçekleştirildi. Kasım ayı meclis toplantısı 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda konuşan Başkan Üzülmez, "Kartepe Belediyesi olarak yeni parke ihalesi yaptık. İlçe genelinde yapılacak olan çalışma öncesinde planlama yapılmaktadır. En kısa sürede ihtiyaç önceliği olan mahallelerimizden çalışmalar başlayacaktır" dedi.

Meclis gündeminde yer alan Uzunbey Mahallesi uygulama imar planı değişimi oy birliği ile kabul edilirken, Dumlupınar Mahallesi Değirmenli Sokak'ta bulunan bina, Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere gerekli tamir, tadilat ve yatırımların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılması amacıyla Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne iki yıl süre ile tahsis edilmesi maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu'na hava edildi.

Maşukiye, Sarımeşe Mahallesi uygulama imar planı değişikliği maddeleri İmar Komisyonu'na, 2019 mali yılı gelir tarife cetveli ve bütçe içi fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılması maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Meclise sunulan önerge de Suadiye Mahallesi ve Çepni Mahallelerinin, Suadiye Mahallesi olarak değiştirilmesi maddesi gündeme alınarak İmar Komisyonu'na havale edildi. - KOCAELİ