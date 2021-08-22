Kartallılar Aşure Günü'nde bir araya geldi
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Kartallılar Aşure Günü'nde bir araya geldi

Kartallılar Aşure Günü'nde bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi, Kartal Cemevi Vakfı işbirliği ile Muharrem ayının Yas-ı Matem orucunun sona ermesiyle birlikte, ilçe meydanında 'Aşure Günü' programı düzenledi.

Kartal Belediyesi, Kartal Cemevi Vakfı işbirliği ile Muharrem ayının Yas-ı Matem orucunun sona ermesiyle birlikte, ilçe meydanında 'Aşure Günü' programı düzenledi. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Kartal Meydanı'nda düzenlenen 'Aşure Günü' etkinliğine; İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, etkinliğe katılan tüm misafirlere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in bu yıl Hacı Bektaş'ta düzenlenen 58. Ulusal 32. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerine katılmasından dolayı bugünkü programda yer almadığını belirterek, kendisinin selam ve sevgilerini iletti.

Aşure Günü'nün birlik ve beraberlik anlayışı üzerinde önemli bir ortak değer olduğuna vurgu yaparak öncelikle Muharrem ayında tutulan oruçların hak katında kabul olmasını dileyerek etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Etkinliğin devamında, Aşure Günü'nde bir araya gelen vatandaşlar, Cemevi Dedesi Celal Özer'in okuduğu duaya katıldı. Okunan duanın ardından vatandaşlara aşure ikram edildi. - İSTANBUL

Kartallılar Aşure Günü'nde bir araya geldi
Kartallılar Aşure Günü'nde bir araya geldi
Kartallılar Aşure Günü'nde bir araya geldi
Kartallılar Aşure Günü'nde bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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