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Kartallar yeniden mavi göklerle buluştu

İhlas Haber Ajansı / Yasin Keskin - Haberler | Güncel

Kartallar yeniden mavi göklerle buluştu Bursa'da bakımı tamamlanan 2 kartal yeniden gökyüzüyle buluştu.

Kartallar yeniden mavi göklerle buluştu

BURSA - Bursa'da bakımı tamamlanan 2 kartal yeniden gökyüzüyle buluştu.

Yaklaşık 3 ay önce Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen şah kartalı ile orman kartalının tedavisi tamamlandı. Bakımları Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer tarafından tamamlanan kartallar tabiata salındı. Salınan kartallar bir müddet barınağın etrafında uçtuktan sonra gözden kayboldu.

Kartallar yeniden mavi göklerle buluştu

Kartallar yeniden mavi göklerle buluştu

Kartallar yeniden mavi göklerle buluştu
İhlas Haber Ajansı / Yasin Keskin - Son Dakika Haberleri
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