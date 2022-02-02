KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

KARTAL Sahil Yolu'nda giden otomobilde yangın çıktı. Araçtan inen sürücü ve küçük kızı son anda kurtuldu. Alev alev yanan otomobil cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay saat 15.00 sıralarında Kartal Sahil yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Barış Bayram yönetimindeki 34 J 9301 plakalı otomobil ilerlediği sırada bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan 5 yaşındaki kızı ile inen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa süre içinde otomobilin tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araç kullanılmaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Araç sürücüsü Barış Bayram, "Arabadan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Daha sonra biz de arabayı kenara çektik. Hemen çocuğu alıp indim. Sonra araba yanmaya başladı. Biz de arabanın yanmasını bekledik. İzledik sadece başka bir şey yapamadık. Çok şükür bir şeyimiz yok." dedi.