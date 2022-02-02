KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KARTAL Sahil Yolu'nda giden otomobilde yangın çıktı.

KARTAL Sahil Yolu'nda giden otomobilde yangın çıktı. Araçtan inen sürücü ve küçük kızı son anda kurtuldu. Alev alev yanan otomobil cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay saat 15.00 sıralarında Kartal Sahil yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Barış Bayram yönetimindeki 34 J 9301 plakalı otomobil ilerlediği sırada bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan 5 yaşındaki kızı ile inen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa süre içinde otomobilin tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araç kullanılmaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Araç sürücüsü Barış Bayram, "Arabadan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Daha sonra biz de arabayı kenara çektik. Hemen çocuğu alıp indim. Sonra araba yanmaya başladı. Biz de arabanın yanmasını bekledik. İzledik sadece başka bir şey yapamadık. Çok şükür bir şeyimiz yok." dedi.

KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title