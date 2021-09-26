KARTAL KİTAP FUARI OKURSEVERLERE KAPILARINI AÇTI

Okurseverler, dün Kartal Meydanı'nda açılan kitap fuarında bir araya geldi. 100'e yakın yayınevinin yer aldığı fuarın ilk günü, her yaştan büyük ilgi gördü.

Söyleşi, imza günleri, konser ve kültür etkinliklerinde; şair, yazar, yayıncı ve sanatçıları bir araya getirecek olan Kartal Kitap Fuarı, dün Kartal Meydanı'nda açıldı. Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 Ekim'e kadar devam edecek olan fuarın ilk gününe yetişkinler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Fuara girişler ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü ile yapıldı.

"BİR YANDA DAYANIŞMA BİR YANDA HEYECAN VAR"

Fuar için heyecanlı olduğunu ve Kartal'a bir etkinlik kimliği kazandırdıklarını söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 'Bugün 9 gün sürecek olan Kartal Kitap Fuarı'mızın açılış günü. İlk söyleyişimizi az önce gerçekleştirdik. Sadece yayınevleri ve yazarlarımızla değil, okurların da yoğun ilgisiyle, söyleyişi ve imza günleri ile güzel bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Heyecanlıyız, Kartal'a bir etkinlik kimliği kazandırıyoruz. Yazarlarımız ve okurlarımız buluşuyor. Yayınevleri ile uzun zamandır bir araya gelemeyen kitapseverler buluşuyor. Bu aynı zamanda büyük bir dayanışma. Salgın sürecinde zorlu şartlar vardı. Sanatçılarımız, şair ve yazarlarımız da salgının yarattığı olumsuzluklardan çok etkilendi. Sanatçıları ve yazarları yalnız bırakmıyoruz. Bir yanda dayanışma ve bir yanda heyecan var. Tüm Kartallıları 9 gün sürecek kitap fuarına bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLAR İÇİN DE AKTİVİTE OLSUN İSTEDİM'

Çocukları ile kitap fuarını ziyaret eden Gülay Bulut, 'Kitap okumayı seviyorum ve aynı zamanda çocuklar için de bir aktivite olsun, alışsınlar, kitapları görsünler diye gelmeyi tercih ettik. Çok da iyi olmuş. Çocuk kitaplarına çok ilgi duyuyorlar biz de çocuk kitaplarının olduğu standı bulmaya çalışıyoruz. Ben daha çok aşk romanları okumayı tercih ediyorum. Biraz da çocuk psikolojisi okuyorum' ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIM DA BENİMLE KİTAP OKUYOR'

En sevdiği yazarın Sabahattin Ali olduğuna dikkat çeken ve fuarı çocuklarıyla birlikte gezmeye gelen Burcu Kılıç, 'Kartal Belediyesi'nin sayfasından çocuklar fuar olduğunu takip etmiş. 'Anne kitap fuarına gider miyiz" dediler ve geldik. Lise yıllarında başladık kitap okumaya, çocuklarım da aynı şekilde benimle okumaya devam ediyor. Ben Türk Edebiyatı'nı daha çok seviyorum, çocuklarım da o yönde ilerliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı okuma yarışmaları var, onlar da çocukların okumasında çok etkili oluyor. Çok güzel bir fuar olmuş. İnsanların pandemiden sonra sosyalleşmesi için güzel adımlar bunlar. Bütün belediyelerden beklenen bir davranış? diye konuştu.

'OKUMAYA VAKİT BULAMIYORUM'

Kızını piyano kursuna götürürken fuar olduğunu öğrenerek ziyarete gelen Erkan Sönmez, 'Alacağımız kitaplarla ilgili bir listemiz yok, beğenerek alacaklar. Küçük oğlumuz şimdiden beğendi zaten, şimdi de kızımız için bakıyoruz. Ben kitap okumaya çok vakit bulamıyorum, evde okunmamış birkaç kitabım bekliyor. Umarım en kısa zamanda okumaya başlarım' dedi.

'HERKES KİTAP OKUMALI'

10 yaşındaki Eliz, 'Fuarı gezmek istedik, okuldan da ihtiyaç duyduğum birkaç kitap vardı onlara da bakmak için geldik. Ben kitap okumayı çok seviyorum. En çok hikaye kitapları okumayı seviyorum. Kitap okumak çok güzel bir şey. Bence herkes kitap okumalı' diye konuştu.