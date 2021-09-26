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Kartal Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan - Haberler | Yerel

- Kartal Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı Kitapseverlerden Kartal Kitap Fuarına yoğun ilgi Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Kartal Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı.

- Kartal Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı

Kitapseverlerden Kartal Kitap Fuarına yoğun ilgi

İSTANBUL - Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Kartal Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı. Fuara her yaştan kitapsever büyük ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesinin ev sahipliği yaptığı Kartal Kitap Fuarı, 70'e yakın yayınevinin katılımıyla açıldı. Fuara girişler korona virüs tedbirleri kapsamında görevliler tarafından ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü ile yapıldı. Fuarda 9 gün boyunca söyleşi, imza günleri, konser ve kültür etkinlikleri düzenlenecek. Etkinliklerde tanınan şair, yazar, sanatçı ve yayınevleri, edebiyatseverler ile bir araya gelecek.

"Kartal'a bir etkinlik kimliği kazandırmak istiyoruz"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kitap fuarının Kartal Meydan'ında 25 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında her gün 11.00-22.00 saatleri arasında açık olacağını söyledi. Yüksel, "Kartal Meydanı'ndayız. Etkinliklerimizi yaptığımız, bazen konser buluşlarımızı, milli bayramlarda törenlerimizi gerçekleştirdiğimiz meydandayız. İlk söyleşimizi yazar Gaye Boralıoğlu hanımefendi ile gerçekleştirdik. Sadece yayın evleri yok. Sadece yazarlarımız yok. Okurlarımızın da yoğun ilgisiyle söyleşi ve imza günleri ile güzel buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Heyecanlıyız. Kartal'a bir etkinlik kimliği de kazandırmak istiyoruz. Yaklaşık 70 yayın evi var burada. Bu yayın evlerinin birçok yazarı imza gününe 9 gün boyunca burada olacaklar" dedi.

Kitap Fuarı söyleşisinde konuşan yazar Gaye Boralıoğlu'na Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in elinden Kartal'ı simgeleyen kartal simgeli plaket aldı.

"Böyle bir fuar olmasından dolayı çok memnunum"

Fuara gelen okurlardan İrem Polat ise, "Fuarın çok faydalı olacağını düşünüyorum. Kartal Belediye'sinin bu yaptığı bu fuar için çok teşekkür ediyorum. Diğer ilçelerde olan fuara gidiyordum ama şimdi kendi ilçemde de böyle bir fuar olmasından çok memnun ve mutluyum." dedi.

Kitap fuarında pandomim, bando takımı, heykel adamlar vatandaşlara görsel şölen yaşatırken belediye ekipleri de fuara katılan vatandaşlara ücretsiz içecek ikramında bulundu.

Kartal Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı

Kartal Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı

Kartal Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı

Kartal Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı
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