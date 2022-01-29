Kartal'da töre cinayetine 4 tutuklama

KARTAL'da kayınpederinin, başına iki el ateş ederek öldürdüğü Safura Gülistan'ın (38) töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gümüşpınar Mahallesi Kocayemiş sokak üzerinde 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda polisi telefonla arayan Galip Gülistan, gelinini öldürdüğünü söyleyerek ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri Safura Gülistan'ın cesedi ile karşılaşırken, Galip Gülistan gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden Safura Gülistan'ın iki çocuğunun psikolog eşliğinde alınan ifadelerinde "Hep birlikte toplanmışlardı. Annemden bahsediyorlardı. Bu sırada babam ağlıyordu. Sonra bizi dışarı çıkardılar" şeklinde konuşmaları üzerine polisin incelemesi derinleştirildi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, sorgularının ardından 4 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verirken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.