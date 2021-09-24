Kartal'da öğrencilere çarpmamak için duran motosikletliye alkollü sürücü çarptı

Kartal sahil yolunda ilerleyen motosiklet sürücüsü, önüne çıkan öğrencilere çarpmamak için fren yaparak durdu. O sırada arkadan gelen ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, önünde duran motosiklete hızla çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cengiz Şen hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrasında yanında bulunan kadın ile yer değiştirmeye çalıştığı iddia edilen otomobil sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi.

Kaza, 18 Eylül tarihi saat 15.30 sularında Kartal sahil yolu Turgut Özal Bulvarında yaşandı. Kadıköy istikametine seyir eden 07 FZC 17 plakalı motosiklet sürücüsü Cengiz Şen, 2 genç kızın yola atlaması ile durdu. Arkadan kontrolsüz bir şekilde ve süratle gelen beyaz renkli 34 END 32 plakalı otomobil sürücüsü Ender O., duramayıp kontrolünü kaybederek motosiklet sürücüsü Cengiz Şen'e çarptı. Kaza anında alkollü olduğu iddia edilen Ender O., kazanın ardından panikledi ve elindeki alkol şişesini yakın çevresinde bulunan bir ağacın altına attı. Yine iddiaya göre Ender O. kaza sırasında aracında bulunan genç kadın ile yer değiştirmeye çalışarak aracı kendisi kullanmıyormuş gibi göstermeye çalıştı. O anlara yoldan geçen vatandaşlar şahit olurken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cengiz Şen, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, motosiklete çarpan otomobilin yolda hızla seyrettiği ve içerisinden alkol şişesinin çıktığı öne sürüldü.

"Resmen cinayet işlemeye kalktı"

Türkiye Motosiklet Platformu yönetim kurulu başkanı Zafer Fatih Özsoy kaza anını anlattı. Özsoy, "Çocukluk arkadaşım Cengiz Şen, sahil yolunda önüne atlayan birkaç okul talebesine çarpmamak için her sürücünün yapacağı gibi fren yapıyor ve duruyor. Hiçbir risk oluşmuyor. Fakat arkadan gelen alkollü bir sürücü, daha önceden alkolden dolayı ehliyetini kaptırmış sürücü, çok yüksek süratle motosikletli arkadaşıma arkadan çarpıyor. Çok ağır şekilde yaralıyor. Çarpan arabanın içinden iki kişi çıkıyor. Polis raporlarında var. Daha önce dediğim gibi ehliyetini alkol nedeniyle kaptırmış, buna rağmen hala araç kullanabiliyor. Resmen bir cinayet işlemeye çalıştı. Çarpan kişinin cinayet ile yargılanması gerekiyor" dedi.

"Arkadaşımız ölüm kalım savaşı veriyor"

Kazada yaralanan Cengiz Şen'in durumunun ağır olduğunu söyleyen Özsoy, "Bütün insanlar çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü arkadaşımız şu anda ölüm kalım savaşı veriyor. Doktorlar yüzde 10 yaşama şansı olduğunu söylüyor. İyileşse de eskisi gibi olmayacak dediler. Eşi ve çocuğu var. Bütün sevenleri olarak üzülüyoruz. Elimizden yapacak hiçbir şey gelmiyor. Alkollü olması, kazadan sonra şoför değiştirmeye çalışmaya çalışması, araçtan alkol şişelerinin çıkması ve arkadan hızlı çarpması, sahil yolunda hız limiti 60-70 kilometredir, en az 100-120 kilometre hızda çarpmış. Çok üzgünüz" diye konuştu.

"Kan testinde 65 promil alkol çıktı"

Özsoy, "Hukuki süreç başlatıldı. Eşi tarafından bugün avukata vekalet verildi. Zaten biz polisler ile trafikçilerle de konuştuk. Sağ olsunlar memur arkadaşlarımız bu raporlara baktı. Arkadaki kişinin yüzde 100 olduğu zaten ortada. Bunun üstüne bir de delil karartmaya çalışması var, yani şoför değiştirme, ehliyetsiz ile ehliyetli kadının yer değiştirme çalışması var. Taksiye atlayarak alkol testinden kaçıyor. Biz hastane polisi ile konuştuk ve alkol testi için kendisini hastaneye getirdiler. Kan testinde 65 promil alkol çıktı. Yan, bu arabadaki yarım şişe viskinin nereye gittiğini çok iyi açıklıyor. Benim lise 1 arkadaşım. Dünya iyisi bir insan, Bütün çevresi arkadaşları onun için ağlıyor. Bu tarz sürücülerin de ibretlik bir cezayla engellemesini yürekten diliyoruz" dedi.

Öte yandan, motosiklet sürücüsüne çarpan Ender O.'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL