Kartal'da ' Koruyucu Aile' konusuna ışık tutan konferansa yoğun ilgi

İSTANBUL Kartal'da, koruyucu aile olmak isteyen ve koruyucu ailelik ile ilgili merak edilen sorulara cevap bulmak isteyen birey ve aileleri bilgilendirmek amacıyla "Koruyucu Ailelik" konferansı düzenlendi. Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen konferansa Kartallılar büyük ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Kartal Belediyesi ve Kırmızı Çocuklar Derneği işbirliğince kadınların, ailelerin ve çocukların sorunlarına karşı daha kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmek ve koruyucu aile olmak isteyen ve ya koruyucu ailelik ile ilgili soru işaretlerine cevap bulmak isteyen birey ve aileler için Kırmızı Çocuklar Derneği Kurucu Başkanı Simay Bülbül Sarıpınar'ın konuşmacılığını yaptığı "Koruyucu Ailelik" konferansı gerçekleştirildi. Konferans, miniklerin hazırladığı çocuk hakları müzik gösterimi ile başladı. Gösteriminin ardından konferansta; koruyucu ailelik, çocuk evlerinde bulunan ve koruma altında olan çocuklar, 18 yaş üstü koruma altında olan gençler, koruyucu aile olmanın koşulları, koruyucu aile olmak isteyen kişi ve ailelerin yerine getirmeleri gereken sorumluluklar, koruyucu ailelik öncesi bürokratik süreç ve devamı, konuya ilişkin doğru bilinen yanlışlar gibi konular ele alındı. Öte yandan Simay Bülbül Sarıpınar, program sonrası koruyucu ailelik ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

"Devlet korumasındaki çocuklarla ilgili yapılacak çalışmayı görmek için buraya geldim"

Konferansa katılan Şebnem Taneri, "Biz kadınlar olarak bizim en hassas noktamız çocuklar, çocuklarımız. Onlar bizim geleceğimiz. Onların en iyi şekilde yetiştirilmesi, sahip çıkılması gerekiyor. Sokakta yardıma muhtaç bir çocuk gördüğüm zaman bu konuda kendimi çok kötü hissediyorum. Hep sürekli ne yapabilirim diye düşünüyorum. Şöyle bir etkinlik olduğunu duyduğum için geldim. Çünkü bu konuda Kartal Belediyesi'nin güzel çalışmaları olduğunu biliyorum. Bu konuda da özellikle devlet korumasındaki çocuklarla ilgili yapılacak çalışmayı görmek için bugün buraya geldim" dedi.

"Her çocuğun sevme ve sevilme hakkı olduğunu, korunma hakkı olduğunu vurguluyoruz"

Kırmızı Çocuklar Derneği Kurucu Başkanı Simay Bülbül Sarıpınar ise "Bu hafta özel bir hafta, Çocuk Hakları Günü yaklaşıyor. Biz Çocuk Hakları Günü'nde her zaman her çocuğun sevme ve sevilme hakkı olduğunu, korunma hakkı olduğunu vurguluyoruz. Bu yüzden de ben bir koruyucu anneyim. Çok uzun süreden beri de bu konuyla ilgili çok değerli çalışmalar yapıyoruz. Çocukların hem aile içindeki şiddetten dolayı koruma altına alınması, daha sonra neler olduğu, nasıl koruyucu aile olabiliriz, nasıl gönüllü aile olabiliriz, veyahut da dışarıdan neler yapabiliriz? Bütün bunları anlatıyor olacağız. Çünkü dediğim gibi her çocuk sevme ve sevilme hakkına sahiptir ve her çocuk aslında sağlıklı bir aile sahibi olma hakkına da sahiptir. O yüzden çok değerli bilgiler vereceğim. İnşallah koruyucu ailelerde ufak bir filiz vermiş olacağız" diye konuştu.