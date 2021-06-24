Kartal'da kaybolduğu düşünülen gencin cansız bedeni su kuyusunda bulundu
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Kartal'da kaybolduğu düşünülen gencin cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Kartal'da kaybolduğu düşünülen gencin cansız bedeni su kuyusunda bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da sabah saatlerinde ortadan kaybolan 21 yaşındaki gencin cansız bedeni, evlerinin bahçesinde bulunan 4 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.

Kartal'da sabah saatlerinde ortadan kaybolan 21 yaşındaki gencin cansız bedeni, evlerinin bahçesinde bulunan 4 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Hayatını kaybeden gencin bir gün sonra üniversite sınavına gireceği öğrenildi.

Olay, Kartal Cevizli Mahallesi Aşkale Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Recep Akyıldız (21) isimli genç sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Şüphe üzerine Akyıldız'ı aramak üzere sokağa çıkan aile, evlerinin bahçesinde bulunan ve 4 metre derinliğindeki su kuyusunun etrafında oluşan kan lekesini fark etti. Yaşanan olay üzerine durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri oksijen tüpleriyle şu kuyusuna indiğinde genç şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise henüz bilinmeyen bir nedenle kuyuya düşen ve hayatını kaybeden Recep Akyıldız'ın cansız bedenini Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, konuyla ilgili çalışma başlattı.

"Yarın üniversite sınavına girecekti"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan enişte Şaban Elmacı, "İntihar mı başka bir şey mi şu an için bilemiyoruz. Ailesi sabah evde olmadığını fark edince aramak için dışarı çıkıyor. İlk başta çocuklarının denize gittiğini düşünüyorlar. Kuyuya bakmak akıllarına gelmiyor. Kuyunun kenarında kan izini görünce şüpheye kapılıp ekiplere haber veriyorlar. Henüz daha 20'li yaşlardaydı. Yarın sınava girecekti. Açıkçası neden bu duruma geldi biz de anlam veremiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kartal'da kaybolduğu düşünülen gencin cansız bedeni su kuyusunda bulundu
Kartal'da kaybolduğu düşünülen gencin cansız bedeni su kuyusunda bulundu
Kartal'da kaybolduğu düşünülen gencin cansız bedeni su kuyusunda bulundu
Kartal'da kaybolduğu düşünülen gencin cansız bedeni su kuyusunda bulundu
Kartal'da kaybolduğu düşünülen gencin cansız bedeni su kuyusunda bulundu
Kartal'da kaybolduğu düşünülen gencin cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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