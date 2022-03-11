Kartal'da karın keyfini çocuklar çıkardı: kartopu oynayıp kardan adam yaptılar - Haberler

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Kartal'da karın keyfini çocuklar çıkardı: kartopu oynayıp kardan adam yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Ayabakan - Güncel
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Kartal'da karın keyfini çocuklar çıkardı: kartopu oynayıp kardan adam yaptılarİSTANBUL Kartal'da kar yağışını fırsat bilen çocuklar, okulların da tatil edilmesiyle birlikte kendilerini park ve bahçelere attı.

İSTANBUL (İHA) - Kartal'da karın keyfini çocuklar çıkardı: kartopu oynayıp kardan adam yaptılar

İSTANBUL Kartal'da kar yağışını fırsat bilen çocuklar, okulların da tatil edilmesiyle birlikte kendilerini park ve bahçelere attı. Çocuklar, karın keyfini kartopu oynayıp kardan adam yaparak çıkardı.

İstanbul'da kent genelinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken çocuklar, Kartal'da karın keyfini çıkarmak için sokaklara koştu. Sokaklarda buluşan çocuklar, karın keyfini kartopu oynayıp kardan adam yaparak çıkardı.

"Arkadaşlarımızla karın keyfini çıkarıyoruz"

Yiğit Emre Çay isimli bir çocuk, "Okullar tatil olunca bizde dışarda kar oynamaya çıktık. Kar yağdığı için çok mutluyuz. Bütün arkadaşlarımızla toplandık. Kardan adam ve kardan kule yapıyoruz. Arkadaşlarımızla karın keyfini çıkarıyoruz" dedi. Muhammed Emin Ergün ise, "Okullar tatil edildi, kar yağdı, çok mutluyuz. Karın keyfini çıkarıyoruz. Kardan adam yapıyoruz." diye konuştu.

Kartal'da karın keyfini çocuklar çıkardı: kartopu oynayıp kardan adam yaptılar

Kartal'da karın keyfini çocuklar çıkardı: kartopu oynayıp kardan adam yaptılar

Kartal'da karın keyfini çocuklar çıkardı: kartopu oynayıp kardan adam yaptılar

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan - Güncel

İstanbul, okullar, kar, Güncel, Haberler

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