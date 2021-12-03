Kartal'da kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı: 6 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartal'da kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı: 6 yaralı Kartal TEM otoyolunda içinde yolcularla seyir halinde olan İETT otobüsüne, seyir halindeki kamyon arkadan çarptı.

Kartal'da kamyon, yolcu dolu İett otobüsüne çarptı: 6 yaralı

İSTANBUL - Kartal TEM otoyolunda içinde yolcularla seyir halinde olan İETT otobüsüne, seyir halindeki kamyon arkadan çarptı. Kamyon sürücüsü ile otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kartal TEM otoyolu Çamlıca gişeler yakınında meydana geldi. İddiaya göre içi yolcu dolu İETT otobüsü seyir halinde olduğu esnada arkadan gelen Ford marka kamyon sürücüsü İETT otobüsüne akranda çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü ile otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı.

Kartal'da kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı: 6 yaralı

Kartal'da kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı: 6 yaralı

Kartal'da kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı: 6 yaralı

Akılalmaz kaza! Tır, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi

Akılalmaz kaza! Tır, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi

 Kazada öldü, koyu renkli elbise giydiği için yüzde 100 kusurlu sayılması tartışma konusu oldu

Kazada öldü, koyu renkli elbise giydiği için yüzde 100 kusurlu sayılması tartışma konusu oldu

 Anne atın telef olan yavrusunun başından bir an olsun ayrılmaması duygulandırdı

Anne atın telef olan yavrusunun başından bir an olsun ayrılmaması duygulandırdı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kurt - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title