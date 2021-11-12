Kartal'da kadın cinayeti; cesedi su kuyusundan çıkmıştı; şüpheli tutuklandı

KARTAL'da gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği Neslihan Batur'u (45) öldürüp su dolu kuyuya attığı gerekçesiyle gözaltına alınan fabrika işçisi Habip Başar (51) "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüpheli Başar'ın emniyetteki ifadesinde kıskançlık nedeniyle Batur'u 40 dakika boyunca boğduğunu ve öldürdükten sonra cesedini el arabasına koyarak 70 metre uzaktaki su kuyusuna attığını söyledi.

Olay, 9 Kasım 2021 günü Kartal, Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi üzerindeki bir fabrikada gerçekleşti. İddiaya göre fabrika bekçisi Habip Başar, gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği Neslihan Batur'la kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Başar, elleriyle Batur'u boğarak öldürdü ve fabrikanın yakınında bulunan bir su kuyusuna cansız bedenini attı.

'ÖLMESİ YAKLAŞIK 40 DAKİKA SÜRDÜ'

TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelinin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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